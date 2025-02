Pavlovic a SportMediaset: "Mai vista così tanta sfortuna, dobbiamo restare uniti"

Intervistato da SportMediaset dopo la sconfitta del Milan contro il Torino, Strahnja Pavlovic ha rilasciato queste parole a SportMediaset: " E' successo sicuramente qualcosa che non volevamo. Dopo la brutta prestazione in Champions League eravamo pronti a rialzarci, ma purtroppo non è stata la nostra giornata. C'è stato un autogol sfortunato, dopo quello abbiamo controllato la partita ma abbiamo sbagliato tante buone occasioni. Abbiamo pareggiato, ma subito dopo siamo tornati sotto per una situazione che non può succedere a questi livelli. Ci sono state tanti momenti sfortunati, è difficile parlarne adesso, ma è stata veramente una brutta serata”.

Cosa sta succedendo? Difficile da dire. Sono un calciatore professionista da sette anni e non mi sono mai successe tante cose sfortunate come negli ultimi mesi. E' davvero difficile da spiegare, ma come ho ripetuto spesso dobbiamo essere forti e restare uniti. Non dobbiamo incolparci a vicenda, non è una buona cosa, dobbiamo restare uniti il più possibile. Abbiamo una partita ogni 3-4 giorni, dobbiamo continuare a spingere, è l’unico modo”.