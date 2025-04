Pavlovic: "Addio a gennaio? Non ho parlato con altri club e nemmeno il Milan"

Strahinja Pavlovic, intervistato da Mozzart Sport, ha parlato così delle voci di un suo addio al Milan durante il mercato di gennaio e del suo rapporto con i tifosi milanisti:

Sulle voci di addio lo scorso gennaio: "La gente scriveva quello che voleva. A proposito, ho un ottimo rapporto con i media e quando c'era bisogno di qualcosa rispondevo sempre, ma in quella situazione mi sono sinceramente irritato un po', perché nessuno mi ha chiesto: 'Sta succedendo qualcosa?'. Sono state scritte cose di ogni tipo, e sinceramente non ho avuto contatti con nessun altro club. Non ho giocato e di solito dopo sette, otto o dieci partite in cui non ho giocato c'è qualche dubbio, ma in realtà non è stato così nel mio caso, ero qui e mi allenavo e non avevo offerte specifiche in mente, né il club ha trattato con nessuno".

Sull'affetto dei tifosi: "Lo sento. Mi capita spesso che le persone me lo dicano apertamente, per ringraziarmi del mio atteggiamento. Ne sono estremamente felice".