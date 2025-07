Pavlovic da Singapore: "Vogliamo lavorare e prepararci bene per la stagione"

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha parlato ai giornalisti presenti nella hall dell'hotel di Singapore, tra cui l'inviato de La Gazzetta dello Sport, sul clima trovato all'inizio della tournée in Asia: "Essere qui a Singapore è bellissimo. Abbiamo già avvertito il grande supporto dei nostri tifosi fin dal momento dell’arrivo. Vogliamo lavorare e prepararci bene per la stagione".

LE PAROLE DI ALLEGRI SU SINGAPORE

Anche Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è rimasto sinceramente colpito dall'accoglienza a Singapore: "È la seconda volta che sono a Singapore, c'ero già stato con la Juventus. Il Milan qui ha moltissimi tifosi, quindi sono molto contento di questa accoglienza. Ora abbiamo due giorni per preparare la partita contro l'Arsenal, partita molto difficile e molto importante. Sappiamo che queste partite ci devono portare avanti nella condizioni fisica, tecnica e tattica. "Al calore atmosferico ci dobbiamo adattare, non possiamo farci niente. Dobbiamo essere pronti per tornare in Italia l'uno quando poi avremo solo 15 giorni per preparare la prima partita. È importante lavorare sul campo, è importante per conoscersi. Quando parte la stagione siamo sempre un gruppo, ma bisogna diventare in fretta una squadra. Stiamo lavorando per questo. Ho conosciuto la squadra che è formata da ottimi giocatori. Bisogna guardare avanti, non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione sia nel bene che nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare a ciò che hai fatto, anche se rimane, ma non serve per il futuro. Quello che è successo lo scorso anno non serve più".