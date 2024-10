Pavlovic escluso ancora, Galli: "Credo sia giusto riconfermare questa linea difensiva"

Nel pre partita di Bayer Leverkusen-Milan, l'ex rossonero Filippo Galli ha presentato la partita negli studi di Milan TV, soffermandosi in modo particolare sulla piacevole conferma di Matteo Gabbia nei due di difesa:

"Fa piacere la conferma di Gabbia dietro con Tomroi. Questo non vuole che cominciamo a parlare di una bocciatura per Pavlovic, però credo che sia giusto nel momento in cui la squadra è riuscita a trovare equilibrio e compattezza dietro non subendo gol. Credo che sia giusto riconfermare questa linea difensiva, con Royal a destra e Theo a sinistra.

Chiaramente dovrremo capire come sarà poi l'interpretazione da parte di Loftus-Cheek, se sarà un 4-2-3-1 o sarà sulla linea di Abraham, a fare il Morata di turno. Perché poi Morata è un giocatore che si sacrifica molto andando a rincorrere i difensori nella fase di impostazione, e credo che sarà richiesto anche questo a Loftus-Cheek. Mi auguro e ci auguriamo tutti che quest'interpretazione ci sia e sia continua".