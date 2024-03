Pazzini: "Milan, ora l'obiettivo è il secondo posto. Utile anche per trovare concentrazione per l'EL"

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, nel pre partita di Milan-Empoli su DAZN parla dell’importanza della gara odierna sia in ottica classifica e sia in ottica mentale. Queste le sue dichiarazioni:

Che occasione è per il Milan oggi? “È un’occasione per dare continuità e superare momentaneamente la Juve. L’obiettivo deve essere di cercare di arrivare secondi, anche per trovare concentrazione in vista dell’Europa League che a questo punto diventa fondamentale”.