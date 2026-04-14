Pazzini non ha dubbi: "Se al Milan arriva un'offerta per Leao lo vendono subito"

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Dopo il pesante tonfo casalingo contro l'Udinese, i tifosi del Milan hanno fischiato la squadra, in particolare Rafael Leao, uscito dal campo tra i fischi assordanti di San Siro. Da settimane non mancano le voci secondo cui in estate il portoghese potrebbe dire addio al Diavolo dopo sette stagioni. Sul tema, l'ex centravanti milanista Giampaolo Pazzini ha dichiarato a Pressing: "Ero molto fiducioso sulla stagione di Leao, pensavo che con Allegri potesse trovare la sua dimensione. Oggi invece sono convinto che se al Milan dovesse arrivare in estate un'offerta per il portoghese lo venderebbero subito".

Dopo Milan-Udinese, Adrien Rabiot ha dichiarato a Sky: "Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme, fino alla fine, e quindi è stato un pò brutto”.