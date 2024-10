Pazzini: "Penso che il Milan riuscirà ad incanalare la strada giusta"

Giampaolo Pazzini, direttamente da Viareggio dove è presente per la Padel Pro Am Cup, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW: "Non c'entro niente con l'evento fatto per i campioni del mondo del 2006 ma sono molto contento di essere qui. Era tanto che non vedevo toni e sono felice. Quello del Mondiale è sempre stato un grande gruppo e questa è stata una delle cose che ha inciso per il grande successo".

Milan un po' in difficoltà.

"In avvio di stagione abbiamo avuto tante capolista e questo è un bene. Penso che i rossoneri riusciranno a incanalare la strada giusta".

La Fiorentina ha trovato la quadra? La gara contro il Milan ha dato la svolta?

"Penso di sì, a volte queste vittorie contro le grandi squadre possono aiutare anche a livello mentale. Si può giocare con serenità e fiducia. La Fiorentina ha trovato difficoltà ma penso sia tutto dovuto al lavoro nuovo che si sta facendo. La Fiorentina è un'ottima squadra".

La Nazionale è ripartita dopo la vittoria contro la Francia?

"Ripartire dopo un Europeo fatto così non era facile. Spalletti sta cambiando, ha buoni giovani che hanno responsabilità e mi aspetto una crescita molto veloce".

Lucca e Maldini in Nazionale, cosa ne pensa?

"La storia della dinastia Maldini è bellissima. Come ha detto Spalletti è un giocatore diverso, che può starci nell'Italia. Lucca è un prospetto che può servire tanto alla Nazionale. Credo che possa avere grandi miglioramenti".