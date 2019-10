Pedretti: "Mi piacerebbe vedere un 4-2-3-1 con Leao a destra e Piatek centravanti"

Marco Pedretti, cantante dei Finley e noto tifoso rossonero, si è espresso sul momento del Milan a Radio Sportiva: "L'arrivo di Pioli è stato accolto con diffidenza, ma a me ha sorpreso positivamente al di là del 2-2 con il Lecce. Ho però rivisto trame di gioco e un Hernandez e Calhanoglu a proprio agio. Piatek? Si divinizza un giocatore quando è in un'annata positiva, l'anno scorso ha conquistato la A a suon di gol. Va aiutato e messo nelle condizioni di segnare e Leão ha ancora scarsa malizia davanti alla porta. Mi piacerebbe vedere un 4-2-3-1 con Leão a destra e Piatek davanti. Non so se già con la Roma, ma più avanti lo vedrei bene".