Pedullà: "Bisogna tagliare i rami secchi nel Milan. Ripulire, ripartire e fare ordine già da adesso"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato di Milan e del complicato momento che la formazione di Sergio Conceiçao sta attraversando in una fase cruciale della stagione, che vede il Diavolo essere distante addirittura 8 punti dal suo obiettivo minimo stagionale, il quarto posto: "Per me finisce qui, perché se ci dobbiamo attaccare alla Coppa Italia, che ieri sera ha prodotto dei disastri, ma è una storia diversa la Coppa Italia che tu perdi in quel modo con l'Empoli rispetto alla ciambella di salvataggio che non è ciambella. È una cosa tanto per tenere viva l'attenzione e fare un giro di carte non potendo fare altro a gennaio. Ma non c'è mai stato un perché, ed in tutto questo secondo me c'è una logica, metti il punto e vai a capo".

Pedullà ha poi continuato: "Io giungo che serve anche tagliare i rami secchi in squadra, perché siccome ieri abbiamo fatto il processo alla Juve su quelli che sono o non sono da Juve, a me del nome interessa poco. Bisogna ripulire, ripartire, non pensare che quello ti faccia una partita si e 4 no, e fare ordine già da adesso. Ecco il grande vantaggio nello sconforto del tifoso milanista medio è che si può fare adesso".