Pedullà: "Higuain si allena con il Milan, ma aspetta il via libera per volare a Londra"

Gonzalo Higuain, nonostante sia ormai un promesso sposo del Chelsea, oggi si è regolarmente allenato in gruppo a Milanello agli ordini di Gattuso. Niente stop precauzionale quindi per il Pipita ma, al momento, una giornata interlocutoria in attesa delle evoluzioni sul fronte Blues. L’attaccante argentino aspetta infatti solo il via libera per volare a Londra, dove potrà riabbracciare Maurizio Sarri. Nelle idee del Chelsea, la tempista è quella di portare Higuain in Inghilterra a stretto giro di posta, in modo da metterlo a disposizione di Sarri già per la gara di giovedì in Coppa di Lega contro il Tottenham.