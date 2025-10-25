Pedullà non fa drammi: “Inutile montare processi. Questa partita sarà uno spunto per Allegri.

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedulla ha parlato così di Milan Pisa e di cosa non è andato nei rossoneri che non sono riusciti a superare il Pisa in casa, complice a sua detta un atteggiamento troppo presuntuoso. Queste le sue parole:

"È chiaro che dopo il pareggio ti viene l'ansia, ti viene la smania. Secondo me Leao ha sbagliato un paio di gol importanti dopo quello del vantaggio. Ti viene l'ansia, ti lasci prendere dalla paura, dalla frenesia, la partita era andata, l'hai fatta scivolare. Quando devi riaccendere il tasto dopo che lo avevi inconsapevolmente spento tu, ti viene la tensione e prendi un contropiede con Zola che era assolutamente in gioco e becchi il 2-1. È gia tanto che tu riesca a non perderla, come ha fatto il Milan, che ha trovato il pareggio con un uomo, Atekhame, che aveva lasciato in libertà Nzola nel finale. Io credo che da questa partita, senza fare drammi o montare sei processi, Allegri possa trarre degli spunti importanti per insegnare alla sua squadra che le partite vanno giocate tutte, che non ci sono partite semplici, che le partite vanno vinte e che l'atteggiamento di quel tipo non sono risepottsi alla maglia che indossi. Stasera non c'entrano gli assenti ma il fatto che tu hai smesso di giocare. Quello che resta non è il mancato allungo o altro ma la presunzione da cancellare".