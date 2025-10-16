Pellegatti: “A Camarda piace proprio fare gol. Vi racconto una figuraccia che ho fatto con lui…”
Nell'ultimo video del suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato così di Francesco Camarda e della sua gestione sin dal suo esordio in rossonero.
Sull’esordio di Camarda e la sua mediaticita: “Poteva essere una cosa pericolosa nei confronti del ragazzo ma lui ha così una bella famiglia, è molto equilibrato, a lui proprio gli piace fare gol ed è il sentimento che hanno i ragazzi di una juniores, di una promozione, proprio gli piace fare gol, è molto serio, molto educato”.
Una curiosità: “Io devo rivelare di aver fatto una figuraccia con lui perché io quando qualcuno mi chiede una foto o un autografo, salvo casi eccezionali, mi fermo sempre. Quella volta forse un ragazzo mi chiede una foto, e non mi ricordo perché non glie l’ho dato e chi era? Camarda. Dopo ne abbiamo parlato ridendo, anche col papà però mi è dispiaciuto”.
