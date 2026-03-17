Pellegatti afflitto: “Partita senza parole, una delle delusioni più atroci recenti”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la deludente partite dei rossoneri contro la Lazio. Queste le sue parole:

"Il Milan veramente deludente, una delle delusioni più atroci di questi ultimi mesi. Io speravo che Allegri avrebbe preparato sul piano dello spirito, ma non c'era bisogno di prepararla. Questa partita la paragona a quando il Cagliari è venuto a San Siro con ancora i bicchieri di champagne e il Milan che si giocava la Champions non è riuscito a fargli un tiro in porta. Oggi si un paio di occasioni ma soprattuto il primo tempo una partita senza parole. Abbiamo visto tantissimi 1 vs 1, non era mai successo in tutta la stagione. Adesso daranno la colpa a Estupinian sul gol, ma era 1 vs 1, incredibile come l'abbia preparata Sarri e non siamo riusciti a trovare le contromisure. Jashari totale delusione, se tutto questo dipende da Rabiot allora diamogli 20 milioni l'anno. Quello che mi ha deluso non sono i duelli persi o le occasioni mancate ma lo spirito"