Pellegatti: "Buongiorno è bravissimo, però non credo sia una priorità del Milan"

In vista dell'imminente sessione di mercato estiva, il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha parlato così a TV Play delle possibile mosse da parte della dirigenza milanista. Queste le sue parole:

Su Buongiorno e Thiaw: "Buongiorno è bravissimo, però non credo sia una priorità del Milan, al netto di un'offerta per Thiaw. Solo in quel caso si rivedranno le cose. Ma penso che il vero sogno di Cairo e del giocatore sia l'arrivo di un'offerta dalla Premier".