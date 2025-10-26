Pellegatti: “C’è rammarico. Con queste assenze cala troppo la qualità”

Carlo Pellegatti ha commentato la partita di ieri e le prime difficoltà che emergono in una squadra che, con delle assenze pesanti, pecca non solo in termini di quantità di giocatori ma soprattuto in qualità. Questo il suo commento:

"Mi dispiace, c'è rabbia e rammarico da parte mia perchè è da molti mesi che quando si deve fare il saltino per magari staccarci per una notte, poi si torna bruscamente alla realtà. E la realtà di oggi dice che quando hai fuori Pulisic, Estupiniani, Rabiot, Loftus-Cheekk, prima o poi le paghi. Puoi riuscire a vincere una partita, soffrire vincendone un'altra, ma alla lunga pali. Allegri ha detto che è un problema di quantità più che di qualità, però è un Milan che senza questi giocatori cala decisamente di qualità. È una rosa che deve essere completata in qualità. In questo momento c'è troppa differenza tra i titolari e le alternative. Pensare di portare 1 punto contro Cremonese e Pisa, dopo che col Pisa segni dopo 7 minuti, è grave. Col Bologna eravamo 1-0 ma non ho mai avuto l'impressione di subire gol, ieri invece vedevo una squadra moscia".