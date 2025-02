Pellegatti: "Che personalità e quanta classe! Joao Felix mi ricorda Seedorf"

vedi letture

Intervenuto così sul proprio canale Youtube, il noto giornalista e grande tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha voluto dire la propria opinione in merito alla vittoria del Milan contro l'Hellas Verona. Di seguito le sue considerazioni sulla prestazione di Joao Felix ieri sera:

"Per come affronta l'avversario senza alcuna paura, sempre a petto in fuori, per la personalità e per come tiene la palla, Joao Felix mi ricorda molto Clarence Seedorf".

IL TABELLINO

MILAN-HELLAS VERONA 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker (1'st Jiménez), Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana (23'st Pulisic), Reijnders; Musah, João Félix (43'st Terracciano), Sottil (1'st Leão); Gimenez (37'st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Pavlović; Bondo; Camarda, Chukwueze. All.: Conceição.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Kastanos (17'st Lazović), Bradarić (39'st Oyegoke); Suslov (39'st Cissè); Sarr (23'st Mosquera). A disp.: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Okou; Bernede, Cissè; Ajayi, Lambourde, Livramento. All.: Zanetti.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Gol: 30'st Gimenez (M).

Ammoniti: 11' Coppola (HV), 16' Musah (M), 21' Niasse (HV), 43' Bradarić (HV), 5'st Duda (HV), 14'st Jiménez (M), 34'st Gimenez (M).