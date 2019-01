Pellegatti: "Con la Samp vorrei Conti dall'inizio e uno spezzone di partita per Paquetà"

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Telelombardia: "Conoscendo Gattuso, opto più per un inserimento graduale di Paquetà, anche se c'è grande voglia di vederlo in campo da parte dei tifosi milanisti. E' il grande acquisto a cui, spero, ne seguiranno degli altri. Gattuso deve trovare un vice Bonaventura per trovare più qualità negli inserimenti. Secondo me cade a fagiolo la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, anche se non sarà una sfida semplice. Spero nel debutto di Conti dal primo minuto, perchè se no non debutta mai. E spero anche in un bello spezzone per Paquetà. La Coppa Italia è importante, ma io qualcosa oserei. Io l'ho visto giocare in tre partite e lui giocava nel 4-2-3-1 e giocava dietro la prima punta. Per fare la mezzala devi avere una buona condizione fisica, andare continuamente avanti e indietro. Io me lo gusterei negli ultimi 20 metri. Nel Milan di domenica scorsa, lo farei giocare come esterno alto a sinistra al posto di Castillejo. Sensi? Potrebbe essere l'ideale, però devono essere giocatori non per colmare i buchi. Gabbiadini, per fare un nome su tutti, pur essendo un buon giocatore, non ho la certezza che possa farci fare un salto di qualità clamoroso".