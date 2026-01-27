Pellegatti: "Il 30 gennaio potrebbe essere l'ultimo giorno di Elliot nel Milan"

Carlo Pellegatti, sul suo profilo IG, ha dato nuovi aggiornamenti sull’avvicendamento di Manulife Comvest nel Milan, che sostituirà così il fondo Elliot: "Lo ricordo bene quel 27 luglio 2018, sono passati 8 anni. Il venerdì sera del 7 luglio ci dissero non preoccuparti, i 30 milioni di Yonghong Li arriveranno.

Non sono arrivati. E lunedì 9 cominciarono le operazioni per l'escussione del pegno da parte di Elliot che il 10 luglio 2018 divenne padrone del Milan. Poi passano 4 anni, nell'estate 2022 RedBird compra il Milan, un miliardo e 2, 600 pagati e 500 dati dal fondo Elliot. Tre anni con questo credito da parte di Elliot nei confronti di Cardinale che ha detto basta. Nelle settimane scorse abbiamo seguito voci che volevano Manulife Comvest subentrare come creditore nei confronti di Cardinale al posto di Elliot.

Si parlava di tre mesi come chiusura, una voce di qualche giorno fa mi ha detto che venerdì 30 gennaio dovrebbe essere l'ultimo giorno di Elliot nel Milan. Trattativa velocizzata, ieri alle 19 il Consiglio di amministrazione del Milan, non sappiamo se sia stata già ratificata l'uscita dal club, ma mi dicono che la trattativa si sia velocizzata e il 30 gennaio potrebbe essere l'ultimo giorno del fondo Elliot nel Milan, anche se solo come vendor loan. Se non sarà venerdì qualche giorno successivo, trattativa vicina alla conclusione. A me hanno detto venerdì 30 gennaio".