Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha parlato così dell'importanza di Ibra per il Milan: "In questo Milan, oggi, serve più Ibrahimovic di un Lewandowski, che è un campione straordinario e segna tutti i suoi gol, ma non riesce ad allevare nessuno attorno a lui al contrario di Ibra".