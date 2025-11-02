Pellegatti insiste: “Como candidata al 4 posto. Perchè regalargli il campo neutro?”

Nel pre partita di Milan-Roma, Carlo Pellegatti ha commentato le partite di sabato, con la vittoria della Juventus a Cremona e lo stop del Napoli in casa con il Como e dell'Atalanta che addirittura nel pomeriggio ha perso a Udine. Parlando del Como poi, Pellegatti è ritornato sulla questione Perth: queste le sue parole

"Il sabato di calico ha detto che l'Atalanta ha perso e resta quindi molto indietro in classifica, che il Napoli pareggia col Como che sbaglia un rigore, quindi si porta a 22, che la Juventus, dato che ha preso il miglior allenatore che ci sia in Italia insieme ad Allegri e Conte, ha vinto a Cremona. In quetso momento la Juventus si rilancia e raggiunge il Milan.

Su Milan-Como a Perth: "Continuo a ripeterlo, il Como è una rivale diretta per i primi 4 posti quindi mi chiedo perchè dobbiamo regalare il campo neutro a una squadra che si giocherà il nostro stesso obiettivo fino alla fine, dato che non ha le coppe. Non mi rassegno, spero che cambino idea, è un bel regalo regalare il campo neutro a una squadra che magari potrebbe soffrire più San Siro rispetto a un campo neutro":