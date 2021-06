Pellegatti: "Kessie potrebbe essere convocato come fuoriquota alle Olimpiadi"

Poichè Kalulu e Brahim Diaz andranno alle Olimpiadi di Tokyo rispettivamente con Francia e Spagna, Carlo Pellegatti ha indagato sulla Costa d'Aviorio e ha scoperto che anche Franck Kessie parteciperà al torneo olimpico come fuori quota della Costa d'Avorio. Per questo motivo, per il rinnovo con il Milan servirà un po' di tempo in più.