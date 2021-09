Pellegatti: "La partita contro il Liverpool farà crescere il Milan"

Pellegatti, tramite il suo canale YouTube, ha commentato la sconfitta per 3-2 del Milan in quel di Liverpool. Pellegatti ha detto: “Ho vissuto delle sensazioni fortissime in uno stadio come quello di Anfield che è molto coinvolgente, pauroso e tremendo. Il Milan all’inizio è stato travolto dal Liverpool, ha subito un gol, Maignan ha parato il rigore e poi a poco a poco è venuto fuori e ha iniziato a giocare. I due gol che hanno ribaltato la partita e poi la sconfitta venuta fuori nel secondo tempo. C’è un po’ di rimpianto per aver subito il 2-2 a 3 minuti dall’inizio della ripresa e aver preso il terzo gol su respinta centrale di Bennacer. Questa partita contro il Liverpool farà crescere il Milan. I rossoneri sono stati orgogliosi, forti e coraggiosi”.