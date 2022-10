Pellegatti: "Leao è un calciatore unico al mondo: spero che Cardinale non lo venda"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nosto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti è intervenuto sul proprio canale YouTube per parlare della situazione legata al rinnovo di Rafael Leao, che tiene banco in queste settimane dalle parti di via Aldo Rossi. Questo il pensiero di Pellegatti: "Gerry Cardinale ha un calciatore unico al mondo: Rafael Leao. Spero che il nuovo proprietario del Milan non venda questo capolavoro unico del calcio mondiale. Come Leao c’è un solo altro esemplare al momento, si chiama Mbappè e gioca a Parigi. Mi auguro che il Milan dichiari con un comunicato chiaro che Leao è incedibile. Non puoi vendere un capolavoro per prendere altri giocatori prestigiosi".