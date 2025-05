Pellegatti: "Milan, fate firmare Tare e poi subito l'allenatore. Bisogna muoversi, è già tardissimo"

vedi letture

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così il momento del Milan che nei prossimi giorni dovrebbe nominare Igli Tare come nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi: "Cosa manca alla firma di Igli Tare? Furlani è in viaggio nel Medio Oriente e tornerà solo domani. Questo ha rallentato le cose. Immagino che Tare voglia chiarezza sulla sua autonomia. Lo volete ufficializzare? Così potrà parlare con gli allenatori. Italiano, come dice Di Marzio, va verso il rinnovo col Bologna. Allegri si dice che sia vicino al Napoli, ma non ha ancora firmato. Se ci fosse l'alternativa Milan la prenderebbe in considerazione, ma bisognerà fare in fretta.

Aspettiamo lunedì? E' già tardissimo. De Zerbi potrebbe restare al Marsiglia. Cosa aspetta il Milan? Si è fatto anche il nome di Thiago Motta, ma mi hanno detto che non hanno mai pensato a lui. Il Milan di deve muovere. Il problema dei rossoneri è che pensano troppo. Sono dodici weekend che aspettiamo la firma del nuovo direttore sportivo. Basta quinte e seste scelte in panchina. Nella testa dei dirigenti del Milan non c'è mai fretta. Entro metà della settimana prossima ci deve essere il prossimo allenatore e poi bisognerà pensare subito ai rinnovi".