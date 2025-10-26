Pellegatti non cerca scuse: “Non si può parlare di stanchezza. Davanti c’è il problema attaccante”

Nell'ultimo video del suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato così le problematiche riguardo le poche rotazioni disponibili e il problema attaccante che in queste partite pesa ancora di più.

"Non è una questione di stanchezza, siamo solo ad ottobre e abbiamo detto mille volte che non giocare le coppe è un vantaggio in termini di fatica. Oltretutto quando Allegri ha fatto un cambio per far rifiatare Tomori, proprio De Winter ha deluso. Il rigore, altre situazioni, è stato un giocatore che non ha certamente eguagliato il rendimento di Tomori. Altra cosa da sottolineare è che li davanti il Milan non ha il centravanti d'area. Oggi non si può giocare senza un attaccante che possa far si che il Milan nelle situazioni più difficili metta una palla in mezzo per il colpo di testa dell'attaccante. Non abbiamo l'attaccante con queste caratteristiche. Noi siamo costretti ad andare sempre manovra palla a terra e cercare di liberare un giocatore per il tiro. Anche ieri Gimenez si è dimostrato pallido sotto porta, non morde, non graffia sotto porta. Ha giocato una partita non bella, insufficiente. Il problema del centravanti in queste partite si vede".