Pellegatti: "Per il numero 10 i solti nomi, questa settimana sarà importante per Kessie"

Carlo Pellegatti è intervenuto nel corso di Tutti Convocati, lo show sportivo di Radio 24, aggiungendo un parere sul prossimo trequartista del Milan e su Kessié, giocatore con cui si sta discutendo il rinnovo del contratto: "Per il numero 10 del Milan ci sono i soliti nomi. Oggi mi hanno detto che Sabitzer è molto difficile. Serve un numero 10 che faccia bene anche la fase di copertura. Questa è la settimana del contatto tra l'agente di Kessie e il Milan. Il Milan dice di aver sottoposto la seconda offerta, dai 5 ai 6 a Kessie. L'agente dice di no, bisogna capire. La frase Kessie vuol rimanere a tutti i costi mi ricorda frasi passate. Se il procuratore avesse già fatto il giro di 27 chiese non sarebbe piacevole".