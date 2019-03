Pellegatti: "Piatek come Ibra e Maradona, ecco perchè"

Carlo Pellegatti, attraverso un video postato sul proprio canale YouTube, ha parlato così di Piatek e dei suoi numeri: “Che titolo esagerato avrete pensato quando avete letto il titolo del video ‘Piatek come Ibrahimovic’, ma io vado ad esagerare, Piatek forse come Maradona. Stiamo parlando di numeri. Leggendo la classifica cannonieri, abbiamo Piatek che grazie al gol in spaccata alla Baryshnikov contro il Chievo raggiunge Ronaldo e Quagliarella a 19 reti. Ebbene, parliamo di numeri. L’ultimo ad essere alle 27esima in testa alla classifica, sempre con 19 reti, è stato Ibrahimovic. Era, esattamente, sette anni fa esatti, l’undici marzo, con il gol contro il Lecce. Piatek, ovviamente, ha segnato anche col Genoa ma ora è al Milan e guida la classifica cannonieri. Ieri ha ricevuto pochi palloni ma è stato una sentenza. L’ultimo a vincere sia la classifica cannonieri di Serie A e Coppa Italia è stato Maradona. Oggi, Piatek ha tutte le possibilità di vincerle entrambe, perché anche in Coppa Italia è il miglior marcatore. I numeri la dicono lunga su Piatek. È un giocatore che nella stessa azione ci prova, prima con il tocco, poi con la rovesciata, e poi in spaccata sull’orlo del fuorigioco. In sei secondi, tre tentativi in area. Questi sono i numeri che volevo segnalare. Ci gustiamo questo giocatore che ha bisogno di maggiore assistenza. Ce lo gustiamo come Ibra, in testa alla classifica dei marcatori e come Maradona in testa alle classifiche marcatori di Serie A e Coppa Italia”