Pellegatti: "Prendiamo giocatori funzionali, ma che non fanno sognare inizialmente come Pavlovic o Fofana"

In merito alla stretta attualità che orbita intorno al mondo Milan, è intervenuto così il noto giornalista ed opinionista sportivo Carlo Pellegatti. Queste le sue considerazioni relative alla questione attacco dopo l’acquisto di Morata. Le idee di Pellegatti e il commento sul mercato rossonero:

Pellegatti a Radio Rossonera: "Diciamo che prendiamo giocatori funzionali ma che non fanno sognare inizialmente come Pavlovic o Fofana. Il serbo non lo conosco, il Salisburgo non ricordo nemmeno di averlo visto giocare quindi non posso dare giudizi su giocatori che non conosco…però so che il primo giocatore che il ds del Rennes Massara appena arrivato ha provato a prendere è proprio Pavlovic“.