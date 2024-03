Pellegatti sul momento del Milan: "Dovevamo fiorire come ciliegi e peschi e così è stato”

Carlo Pellegatti, storico giornalista e grande tifoso del Milan, ha parlato così dell'attuale momento di forma dei ragazzi di Mister Pioli. Ecco le sue parole rilasciate sul canale youtube Radio Rossonera al termine della partita.

Un ottimo momento del Milan: “Nessuno può rovinarmi un Milan che dalla sosta ha portato a casa 39 punti in 17 partite, ne ha perse soltanto due. Abbiamo un punto in meno dello scudetto, dieci in più dell’anno scorso e due in più rispetto all’anno del secondo posto. Bene anche sul piano delle individualità. Dovevamo fiorire come ciliegi e peschi e così è stato”.