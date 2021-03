Pellissier: "La forza di Ibra non è solo in campo, ma quello che trasmette ai giovani"

Sergio Pellissier, intervenuto a Sky Sport, si è espresso sull'importanza della figura di Ibrahimovic al Milan: "Ibra ha giocato la metà delle partite, il Milan ha fatto bene comunque, ma la forza di Ibra non è solo quello che può dare in campo, quello che trasmette al gruppo di giovani. Se ci fossero undici Ibra non perderesti mai, perché l'obiettivo di questi giocatore è vincere sempre. E' la determinazione che dovrebbero avere tutti".