Pellizzari: "Ero uno degli scettici su Ibra ma sono qui a ricredermi"

Tommaso Pellizzari, intervenuto a Sky Sport 24, ha sottolineato come Ibrahimovic lo abbia stupito nella sua seconda avventura in rossonero: "Ogni anno che passa ci stupiamo un po' di più. La partita contro lo Shamrock non era difficilissima, ma in questo periodo ci sono grandi rischi nel giocare contro squadre del nord europa, hai delle settimane di ritardo nella preparazione atletica. Io ero il primo degli scettici su Ibrahimovic ma ora sono qui a ricredermi".