Pellizzari: "Sottovalutiamo le assenze del Milan, gran lavoro di Gattuso"

Tommaso Pellizzari, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione attuale in casa rossonera: "E' una situazione veramente difficile. Sottovalutiamo le assenze del Milan, Biglia è fondamentale, Bonaventura super fondamentale. Se si aggiungono le squalifiche l'emergenza diventa totale. Gattuso ha fatto benissimo quest'anno, dovrà fare ancora più ricorso alla sua esperienza. Il problema del Milan resta la situazione di Higuain, vedo un giocatore palesemente in difficoltà, molto scontento di dov'è. Comincio a sospettare che sia un Bonucci bis, come se si fosse reso conto di non aver fatto la scelta giusta. Forse si è reso conto che il Milan non ha una rosa tutta dello stesso livello rispetto ai titolari".