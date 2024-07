Per Fullkrug 16 gol in 46 partite nell'ultima stagione al Borussia Dortmund

vedi letture

Nell'ultima stagione con la maglia del Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug ha messo a segno 16 gol in 46 partite giocate, di cui 12 reti in 29 presenze in Bundesliga e 3 reti in 13 presenze in Champions League.

IL MILAN SU FULLKRUG. ABRAHAM PISTA ALTERNATIVA

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato per regalare a Paulo Fonseca il suo nuovo attaccante. La pista che porta ad Alvaro Morata si starebbe riscaldando sempre di più, con l'inizio della prossima settimana che potrebbe essere decisivo per l'arrivo in rossonero del capitano della Spagna finalista ad Euro2024. Il classe '92 potrebbe però non essere l'unico attaccante sul quale la dirigenza rossonera potrebbe puntare quest'estate, visto che nella serata di ieri sarebbe uscito fuori anche il nome di Niclas Fullkrug, attaccante classe '93 in scadenza con il Borussia Dortmund nel 2026.

Il tedesco rappresenta essere un'opportunità che il Milan ha intenzione di sfruttare, come appreso anche dalla redazione di MilanNews.it che ha confermato il fatto che la dirigenza rossonera sarebbe pronta a lavorare e puntare, qualora ce ne fosse l'occasione, su Fullkrug.

Oltre al classe '93, si parla anche di Tammy Abraham in ottica Milan, ma nonostante l'inglese sia un profilo gradito alla dirigenza, al momento non sarebbe una priorità, visto che sembrerebbe quasi che sia la Roma a volerlo cedere piuttosto che il Diavolo di portarlo a Milanello.