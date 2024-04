Per i tifosi è Nopetegui. Praticamente tutti invocano Conte al Milan

vedi letture

Lopetegui è tra i primi nomi per il post Pioli, ma i tifosi si sono espressi chiaramente: non è un profilo che piace. Molti preferiscono Antonio Conte

L'espressione americana 'nope' è entrata ormai stabilmente nel gergo giovanile dei ragazzi italiani; essa si usa per dire di 'no', ma in maniera chiara, decisa, quasi senza attenuanti. È un no con una serie di punti esclamativi, per renderla graficamente. Ecco: all'ipotesi di Julen Lopetegui come possibile sostituto di Pioli sulla panchina del Milan, i tifosi milanisti hanno risposto con un "Nope" grande così. Anzi: con un Nopetegui.

Su un sondaggio lanciato sui social die tastando i commenti degli utenti nei vari spazi di dialogo, i commenti sono piuttosto chiari:i quali si sono schierati in massa contro il suo possibile arrivo. Non che lo spagnolo sia uno sprovveduto, ma la sua carriera spaventa per gli enormi buchi nell'acqua fatti con il Real Madrid (esonerato dopo 3 mesi dopo un 5-1 contro il Barcellona) e con la Spagna e non è reputata all'altezza del prestigio e delle pressioni del Milan avendo vinto solo una Europa League con il Siviglia.I milanisti hanno ben chiaro il nome da invocare:. Libero da un anno e mezzo, il tecnico salentino sembra essere un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire così, soprattutto scandagliando la lista con le altre possibili opzioni (Lopetegui in primis): piace per mentalità, carisma, infonde fiducia per tutte leche il suo arrivo comporterebbe. La realtà dei fatti, però, dice che, al momento, il profilo di Antonio Conte non è compatibile con il modus operandi della società rossonera e, di conseguenza, il suo approdo al Milan potrebbe restare solo un sogno di tantissimi.