Per la prima volta dal suo addio, Davide Calabria torna a San Siro contro il Milan

Per la prima volta dal suo addio, Davide Calabria tornerà a San Siro contro il Milan. L'ex capitano rossonero ha lasciato il club in cui è cresciuto nella sessione invernale di calciomercato, trasferendosi al Bologna dove sta trovando fortune alterne anche a causa di qualche problema fisico. Venerdì sera alle 20.45, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, Calabria tornerà in quella che è stata la sua casa contro la squadra che per anni è stata la sua famiglia.

Davide Calabria, capitano rossonero dal 2022 al 2025, ha giocato con il Diavolo per 12 stagioni dal 2012-2013 fino a questo gennaio: in precedenza aveva percorso tutta la trafila del settore giovanile rossonero. In totale ha collezionato 272 partite e segnato 10 gol. Ha salutato il Milan con 1 Scudetto e 2 Supercoppa Italiana. A livello giovanile ha vinto 1 torneo di Viareggio e 1 campionato dei Giovanissimi Nazionali. Una serata sicuramente molto emozionante per Calabria, a cui seguirà un'altra nottata molto forte come quella della finale di Coppa Italia del 14 maggio.