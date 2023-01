Per la prima volta nella storia il Milan subisce almeno 4 gol in due partite consecutive in Serie A

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo i dati Opta forniti al termine della pesantissima sconfitta subita dal Milan in casa contro il Sassuolo, la squadra rossonera per la prima volta ha subito 4 o più gol in due partite consecutive in campionato: dopo il 4-0 all'Olimpico con la Lazio, è arrivato il 2-5 contro il Sassuolo. Era successo solo un'altra volta ma su due competizioni diverse: era il 2014 e il Milan subì 4 gol dal Parma e dall'Atletico Madrid in campionato e Champions.