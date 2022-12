Per Maignan un rientro a rischio zero: le tappe con obiettivo Salernitana

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi prima amichevole invernale per il Milan: dopo aver ripreso la preparazione venerdì 2 dicembre senza i nazionali, i rossoneri affronteranno oggi a Milanello il Lumezzane prima di partire per il ritiro di Dubai. In campo i giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali né per le amichevoli di novembre né, ovviamente, per il Mondiale; non si vedranno, inoltre, i calciatori che risultavano infortunati anche prima della sosta.

Stop lungo

Tra questi c'è anche Mike Maignan, assente in gare ufficiali coi rossoneri dall'unica non vittoria interna di questa stagione: 1-2 contro il Napoli a San Siro; poi l'infortunio subito con la Francia lo ha fermato per circa un mese, prima di farsi nuovamente male al polpaccio in un allenamento propedeutico al rientro a Milanello. Al suo posto ha giocato con buoni risultati Ciprian Tatarusanu, ma è ovvio che staff, tifosi e calciatore non aspettano altro che il rientro del fuoriclasse francese tra i pali.



Il percorso del rientro

Stando a quanto appreso da MilanNews.it, Maignan viene tenuto a rischio zero in questi giorni a Milanello; il freddo non fa chiaramente bene ai muscoli e si attende il caldo di Dubai per rimettere il giocatori pienamente in ritmo. Tale percorso prevede Maignan giochi 45 minuti nell'amichevole del 16 dicembre contro il Liverpool del 16 dicembre e l'intera gara il 30 dicembre ad Eindhoven contro il PSV, prima di tornare titolare in gara ufficiale il 4 gennaio al rientro del campionato contro la Salernitana.