Perché domenica contro l'Atalanta ha giocato Adli al posto di Reijnders? Pioli spiega il motivo

Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa giustificando una volta e per tutte il motivo per il quale domenica scorsa contro l'Atalanta ha preferito mandare in campo Yacine Adli invece di Tijjani Reijnders, che praticamente fino ad un mese fa non si era saltato neanche un minuto in stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Come sta Reijnders?

"Per me è un grande giocatore. Contro l'Atalanta ho scelto Adli per le posizioni che prende in fase difensiva".