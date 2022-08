Pergolettese, Lucchini su De Ketelaere: "Farà la differenza in Serie A"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Lucchini, difensore della Pergolettese, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la prestazione di Charles De Ketelaere nell'amichevole di domenica scorsa a Milanello: "Mi ha colpito per la tecnica. Ha un bel dribbling nello stretto, nell’uno contro uno diversi compagni sono andati in difficoltà, ma è anche veloce. Poi non cerca il numero tanto per fare, gioca a testa alta e gestisce il pallone. Ha segnato di sinistro, di testa e su rigore. Farà la differenza in Serie A".