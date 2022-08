Pergolettese, Villa: "De Ketelaere è giovane, ma dirà la sua nel campionato italiano. Da tifoso spero faccia la storia del Milan"

MilanNews.it

Luca Villa, capitano della Pergolettese, ha parlato così a Tuttosport di Charles De Ketelaere: "È giovane ma credo che potrà dire la sua nel campionato italiano e da tifoso spero faccia la storia del Milan. Per come l’ho visto io, anche se abbiamo giocato in amichevole e bisogna vedere come sarà l’impatto per lui che arriva da un altro campionato, si capisce subito che è un giocatore importante".