Perrone: "Ibra? Mi lascia perplessa una cosa...."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Roberto Perrone ha parlato della stagione rossonera: "In base alla continuità si valuterà il Milan, che vorrei giudicare tra un mese e mezzo in un campionato vero. Quello giocato a luglio è falso. Mi lascia perplesso il fatto che Ibrahimovic sia diventato un santone. Il Milan voglio vederlo in campionato. È una squadra importante, ma dall'epoca di Berlusconi è rimasto solo l'appeal mediatico. Per il calcio italiano è importante che i rossoneri tornino grandi"