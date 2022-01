Perrone: "Leao può essere un giocatore importante ma il Milan deve trovare un erede di Ibra"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Roberto Perrone ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Leao può essere un giocatore importante ma il Milan deve lavorare per giugno per trovare un erede di Ibrahimovic. Lo svedese è stato fondamentale ed è stato un pilastro di questa squadra in questi due anni ma non è immortale. Deve trovare un attaccante all'altezza delle rivali e che possa garantire una continuità negli anni"