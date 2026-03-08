Pervis Estupinan si sblocca in rossonero: non segnava da un anno

Oggi alle 21:48News
di Francesco Finulli

Il primo tempo del Derby della Madonnina tra Milan e Inter è stato sbloccato dal marcatore più inatteso: Pervis Estupinan. Il laterale sudamericano arrivato in estate dalla Premier League ha stappato il match con un bellissimo gol al minuto 35, realizzando il suo primo gol in maglia rossonera. A margine di questo va rimarcato che Estupinan non segnava praticamente da un anno: l'ultima rete arrivò il 15 marzo 2025 in Premier League contro il Manchester City, la sua unica rete nella scorsa stagione.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'ombra della Madonnina.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu