Piá: "Calhanoglu ha un tasso tecnico sopra la media, con lui il Milan va più forte"

L'ex attaccante Ignazio Piá, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'importanza di Calhanoglu per il Milan: “Non so se è l’uomo Milan, oggi come citare un solo giocatore per la squadra che è prima dall’inizio del campionato mi sembra non corretto. Sicuramente ha fantasia e un tasso tecnico sopra la media. Con la sua presenza il Milan va ancora più forte rispetto a come sta andando ora, lo dicono i numeri, col suo rientro potrà dare ancora di più qualità e fantasia ad un Milan che va già veramente forte”.