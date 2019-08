Krzysztof Piatek, titolare in Udinese-Milan, non segna in trasferta dallo scorso 6 aprile, data della sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus, quando il Pistolero portò in vantaggio i rossoneri. Da allora il polacco segnò un solo gol, ma in casa, nel match del 19 maggio contro il Frosinone.