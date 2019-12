Piatek, partita di sacrificio: 15 recuperi palla in Bologna-Milan

E' stato un Kryzstof Piatek decisamente diverso quello visto in Bologna - Milan rispetto a quello del deludente inizio di stagione. Dentro la partita, concentrato e determinato, il polacco è tornato al gol su rigore (da lui stesso guadagnato) ma è stato protagonista anche di diverse sponde e di un lavoro di grande sacrificio. A certificare la partita di grande impatto del polacco, in particolare, arrivano i dati della Serie A che riportano come Piatek sia il giocatore che ha compiuto più recuperi durante il match: ben 15. In questa speciale classifica, il pistolero ha superato giocatori ben più esperti in materia come il difensore del Bologna Bani e i rossoneri Musacchio, Biglia e Bennacer. Un dato confortante quindi che spinge Piatek verso la strada del rilancio.