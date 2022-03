Piccinini: "Il Milan mi è sembrata la squadra a livello di gioco più effervescente e divertente"

MilanNews.it

Sandro Piccinini, giornalista, si è così espresso a SkySport nel pre Cagliari-Milan: "Il Milan è più sereno, meno carico dal punto di vista mentale come se al Milan non venisse chiesto di vincere lo Scudetto a tutti i costi così come accade all'Inter. Il Milan sta dando, forse, al di là del progetti: sembra una squadra più serena, che gioca in maniera più fluida, con diverse alternative, con giocatori che riescono a non far sentire la mancanza di giocatori infortunati, c'è gente che entra in forma nel momento giusto. Il Milan mi è sembrata la squadra a livello di gioco più effervescente e divertente, anche se ha avuto dei cali".