Piccinini: "Sarei felice se il Milan proponesse a Pioli il rinnovo di contratto"

Sul proprio profilo di Twitter, Sandro Piccinini ha pubblicato questo messaggio: "Sarei felice se il Milan proponesse a Pioli un prolungamento dell’attuale contratto in scadenza nel 2022. Sarebbe un bel segnale in vista della volata finale del campionato e un modo concreto per ringraziarlo per l’indiscutibile salto di qualità del Milan".

