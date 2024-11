Pierluigi Collina testimonial per la prevenzione dei tumori maschili

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il volto di Pierluigi Collina, testimoniaal d'eccezione, e il cartellino blu entreranno in 48 stadi italiani tra fine novembre e inizio dicembre grazie alla collaborazione di tutte le Leghe calcio italiane (A, B e Lega Pro) con la campagna 'Lilt for men' organizzata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori maschili. Nella 15/a giornata del campionato di serie B, con iniziative nel pre-gara, attività sui maxischermi e social, il campionato degli italiani intende diffondere un messaggio di sensibilizzazione a favore della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce, con la Lega che "ha deciso di fare la sua parte, volendo intercettare con questo messaggio i tanti appassionati del campionato", spiega il presidente, Mauro Balata. Per quanto riguarda la serie A, l'iniziativa coinvolgerà gli ottavi di finale della Coppa Italia, per la serie C la 17/a giornata di campionato.

In campo, l'arbitro consegnerà il cartellino blu ai capitani delle squadre che lo esibiranno alla squadra e al pubblico, mentre lo speaker dello stadio racconterà il significato del gesto di prevenzione promosso dalla campagna. (ANSA).