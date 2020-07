Pinato: "Pioli? Rinnovo meritato sul campo, il Milan ha personalità"

Davide Pinato, ex portiere e ora preparatore nelle giovanili rossonere, intervistato da Radio Sportiva ha parlato così di Stefano Pioli: “Rinnovo meritato sul campo, lo apprezzo molto come persona ed è una persona per bene, pulita. Il Milan ha personalità e sa stare in campo, difficile da affrontare per chiunque. Ibra? Secondo me quel carisma in più delle ultime partite deriva anche da lui”.